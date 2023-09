Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: tragischer Verkehrsunfall mit getötetem Pferd

Jena (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am 09.09.2023 gegen 09:30 Uhr. Eine 42-jährige Frau befuhr die B 7 aus Rtg. Bürgel kommend in Rtg. Jena. In Höhe des Abzweiges nach Nausnitz rannten plötzlich drei Pferde auf die Fahrbahn, ein Pferd rannte gegen den Pkw der 42-jährigen. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, daß es noch an der Unfallstelle starb. Die Beifahrerin des Pkw, eine 42-jährige Frau, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, nach ambulanter Behandlung wurde sie entlassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 20 tsd. Euro, im Rahmen der Unfallaufnahme war die B 7 an der Unfallstelle für ca. eine Stunde gesperrt.

