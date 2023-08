Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl im Sonderpreisbaumarkt

Apolda (ots)

Am Montag, den 28.08.2023, gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Diebstahl im Sonderpreisbaumarkt, in der Hanfstraße, in Apolda. Ein Mitarbeiter bemerkte, wie sich im Kassenbereich eine männliche Person merkwürdig verhielt. Kurz darauf entwendete die südländische, männliche Person, mit hellgrüner Jacke und weiß-grauer Hose, einen Akkuschrauber mit 2 Akkus und Ladegerät in einer Transportbox, und flüchtet zu Fuß. Der Mitarbeiter verfolgte dem Ladendieb, an mehreren Passanten vorbei in Richtung Werner-Seelenbinder-Straße, konnte ihn aber leider nicht einholen. Das Akkuschrauberset hat einen Wert von ca. 130 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

