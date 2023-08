LPI-J: Samstags-Crash am Bismarkturm

Weimar (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in der Ortslage Schellroda zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Der 19-jährige befuhr mit seinem Motorrad die Erfurter Straße in Schellroda hinter einem Traktor. Als der Motorradfahrer zum Überholen ansetzen wollte, gab der Traktorfahrer frühzeitig mittels Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers an, nach links in die Egstedter Straße einbiegen zu wollen. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der ...

mehr