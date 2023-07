Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe auf Baustelle

Weimar (ots)

Auf einer Baustelle zwischen Weimar und Gaberndorf machten sich zwischen Mittwoch und Donnerstag unbekannte Diebe zu schaffen. Drei hier abgestellte Baufahrzeuge wurden durch den oder die Täter beschädigt, als sie bei diesen gewaltsam den Tank öffneten. In Summe wurden auf diese Weise 450 Liter Diesel entwendet. Zudem verursachten die Täter Schäden in Höhe mehrerer hundert Euro an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell