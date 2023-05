Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingemietet

Weimar (ots)

Vier Personen hatten in Zeit vom 24.05.2023 bis 25.05.2023 in einem Hotel in der Humboldtstraße zwei Zimmer incl. Frühstück unter Angabe falscher Personalien gemietet. Als die Betreiberin die Gäste am 25.05. ansprach verließen diese fluchtartig mit Gepäck das Haus. Dem Hotel entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von 900 Euro. Da die Personen auch durch die Videoüberwachung des Hauses aufgenommen wurden, sicherte die Polizei die Aufzeichnungen.

