Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen und Tasche geklaut

Apolda (ots)

Eine 49-jährige Frau parkte gestern Nachmittag von 14:30 - 14:45 Uhr ordnungsgemäß auf dem Friedhofsparkplatz in der Oststraße, in Apolda. In den 15 Minuten schlug ein unbekannter Täter die hintere, rechte Fahrzeugscheibe ein und stahl die Handtasche samt Inhalt. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er stahl 100,- Euro Bargeld und es entstand ein Sachschaden von ca. 600,- Euro am Auto. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell