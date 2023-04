LPI-J: Vorfahrt nicht beachtet

Weimar (ots) - Am 25.04.2023 gegen 14:20 Uhr befuhr eine Radfahrerin verbotenerweise den Fußweg in der Berkaer Straße in Richtung Rainer-Maria-Rilke-Straße. Ein weiterer Radler, ebenfalls illegalerweise auf dem Gehweg fahrend, fuhr in der Ludwig-Feuerbach-Straße in Richtung der Berkaer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision. In der weiteren Folge stürzte die Radlerin und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde ambulant im Klinikum behandelt. Am ...

