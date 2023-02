Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehr nicht beachtet

Weimar (ots)

Am 16.02.2023 gegen 08:35 Uhr wollte ein 86-jähriger Fußgänger die Blankenhainer Straße in Bad Berka überqueren. Zunächst wartete der Mann am Fahrbahnrand. Trotz des Fahrzeugverkehrs lief er plötzlich los und wurde von dem Pkw einer 75-jährigen Fahrerin erfasst. In der Folge stürzte er auf die Fahrbahn und schlug hier mit dem Hinterkopf auf. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und zur Behandlung in die Zentralklinik verbracht wo er stationär aufgenommen wurde.

