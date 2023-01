LPI-J: Es fehlte einfach Alles

Jena (ots) - Kurz nach drei Uhr wurden am Donnerstagmorgen Jenaer Beamte zu einer Tanz- und Musikbar in die Johannisstraße gerufen. Grund hierfür war ein männlicher Gast, welcher aufgrund seines aggressiv auftretenden Verhaltens der Örtlichkeit verwiesen werden sollte. Jedoch beruhigte sich der 22-Jährige mit Eintreffen der Beamten nicht, im Gegenteil. Er beleidigte und bedrohte diese in einer herablassenden und verbal äußerst aggressiven Weise. Auch den Anweisungen ...

