LPI-J: Schwer verletzt bei Verkehrsunfall

Zöllnitz (ots) - Am frühen Samstagmorgen suchten Einbrecher ein Hotel in Zöllnitz heim. Mittels Brecheisen hebelten die Unbekannten zunächst an einer Außentür, mussten hiervon jedoch erfolglos ablassen. Folgend zeigte das Hebeln an einer Tür zum Poolbereich Erfolg, wodurch das Gebäude betreten werden konnte. Im Inneren durchsuchten die Täter den Tresenbereich sowie angrenzenden Räume, mussten jedoch ohne Beute von dannen ziehen.

