Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneuter Einbruchsversuch in Wohnhaus

Zell-Barl (ots)

Am 17.01.2022 kommt es gegen 17:30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Zell-Barl, Bereich Keltenring. Die beiden männlichen Täter wurden durch den Bewohner dabei überrascht, als sie versuchten. ein Fenster aufzuhebeln. Sie flüchteten in der Folge fußläufig vom Gebäude durch eine Hecke. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Zell unter Telefon 06542-98670.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell