LPI-J: Eigentümer gesucht

Weimar (ots) - Ein Lehrer informierte am Mittwoch die Polizei, dass er von einem 13-jährigen einen Joint sichergestellt hat. Der Junge hatte den in die Schule mitgebracht. Der Joint wurde von Beamten in Empfang genommen. Im Anschluß folgte eine Belehrung, sowohl mit dem Kind als auch mit den Erziehungsberechtigten.

