LPI-J: Trickbetrug im Versuch

Weimar (ots) - In der E.-Thälmann-Straße fuhr gegen 16:45 Uhr ein Seat-Fahrer in Richtung Bertuchstraße. An der Kreuzung E.-Thälmann / Röhrstraße wollte dieser rechts in die Röhrstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine in gleiche Richtung den Schutzstreifen für Radfahrer befahrende, 39-jährige Radlerin und es kam zum Zusammenstoß. In der weiteren Folge stürzte die Frau und verletzte sich leicht am linken Knie. Am Fahrrad befand sich keine Beleuchtung, einen Helm ...

