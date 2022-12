LPI-J: Reifen zerstochen

Jena (ots) - Durch einen lauten Knall wurden Mittwochabend, gegen halb 11, mehrere Anwohner der Jenaer Emil-Wölk-Straße aufgeschreckt. Zeugen informierten die Polizei, da vermutlich drei Personen, welche zum Teil vermummt waren, einen Zigarettenautomaten aufgesprengt hatten. Im Anschluss entfernten sich die Täter flinken Fußes in Richtung Autobahn. Nach ersten Erkenntnissen leitete die Unbekannten Gas in den Automaten und lösten so die Detonation aus. Durch die ...

mehr