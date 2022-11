Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots)

Am 11.11.2022 gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei über ein weibliches Trio informiert, welches im Bereich der Schillerstraße Grafittis sprüht. Die eintreffenden Beamten stellten drei weibliche Personen fest, von denen eine 19-jährige mittels rotem Dekorspray verschiedene Schriftzüge an Gebäude, so zum Beispiel das Schillerhaus, einen Drogeriemarkt, Optiker, Bäcker u.a. sowie das Mobiliar einer Pizzaria. Die Ermittlung der Täterin gestaltete sich relativ einfach, da diese reichlich rote Farbe an den Händen hatte. Die anderen Damen versuchten nach eigenen Angaben, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

