Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rad aus Keller geklaut

Jena (ots)

Am Mittwoch wurde in Jena ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hugo-Schrader-Straße bekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagabend und Mittwochmittag. Wie sich der oder die Täter Zugang zum Haus verschafften ist bisher unklar. Sie begaben sich anschließend in den Kellerbereich und hebelten ein Abteil auf. Die Einbrecher erbeuteten ein Fahrrad im Wert von 600,- Euro und konnten anschließend den Tatort unerkannt verlassen.

