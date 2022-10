Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenabfälle in der Einfahrt abgeladen

Saale-Holzland (ots)

Zu einem kuriosen Nachbarschaftsstreit wurden die Beamten am Sonntagabend in Laasdorf gerufen. Eine 62-Jährige bat um polizeiliche Unterstützung. Die Dame befindet sich bereits seit Jahren mit ihrer Nachbarin in Streit. Am Sonntag verbaute die 72-Jährige dann die Einfahrt der Grundstücksinhaberin mit Grünschnitt. Derart in Gartenabfälle eingebaut, konnte die 62-Jährige mit ihrem Pkw nicht mehr vom Grundstück fahren. Die hinzugerufenen Beamten versuchten zu vermitteln. Dennoch wurde gegen die Nachbarin eine Anzeige wegen Nötigung erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell