LPI-J: Radfahrer auf nasser Fahrbahn gestürzt

Weimar (ots) - Unbekannte Täter gelangten widerrechtlich in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Büchner-Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Abteil. Dort entwendeten sie Lebensmittel im Wert von 60 Euro. Am Türschloss entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

