LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots) - Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Samstag zwei geparkte Pkw in der Kastanienallee in Weimar OT Legefeld. Bei einem Pkw Skoda wurde die Motorhaube mittels silberner Farbe mit einem Schriftzug versehen. Bei einem Pkw Ford besprühten sie die hintere Kennzeichentafel und Bereiche des Hecks mit der gleichen Farbe. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

