LPI-J: Pkw zerkratzt

Apolda (ots) - Am 09.10.2022, gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei in Apolda ein Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Entwendet wurde ein oranges Fahrrad der Marke KTM. Der oder die Täter konnten noch nicht gestellt werden. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

