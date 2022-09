Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am 28.09.2022 gegen 20:40 Uhr meldete eine Pkw-Fahrerin, dass ihr in der Meyerstraße ordnungsgemäß geparkter Pkw durch ein vorbei- fahrendes Wohnmobil beschädigt wurde. Dessen Fahrer bog von der Thälmannstraße kommend in die Meyerstraße ein und touchierte hier- bei das geparkte Fahrzeug. Im Anschluß entfernte sich der Fahrer un- erlaubt vom Unfallort. Das Wohnmobil konnte durch die Beamten am Hermann-Brill-Platz festgestellt werden. Dessen Fahrer gab an, von der Kollision nichts bemerkt zu haben. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von jeweils 1.500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell