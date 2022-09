Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkunfall

Apolda (ots)

Am Montag, gegen 18:50 Uhr stieß ein 76jähriger Kleintransporter-Fahrer auf einem Kundenparkplatz in der Robert-Koch-Straße in Apolda beim Ausparken seitlich mit einem neben ihm stehenden Opel zusammen. Außerdem touchierte er noch leicht das Heck eines vor Ort parkenden Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

