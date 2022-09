LPI-J: Zur falschen Zeit... in Verkehrskontrolle geraten

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Von der Straße abgekommen ist ein 88-Jähriger am Sonntagnachmittag zwischen Weißenborn und Eisenberg. Der Rentner kam mit seinem VW in einer Linkskurve kurz vor Eisenberg in den Straßengraben, touchierte hier einen Leitpfosten und mehrere Bäume. Der Mann zog das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, wobei er beim Gegenlenken allerdings nach links von der Straße abkam und schlussendlich in einer Parkbucht zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer ...

