LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Pkw Skoda befuhr am 16.08.2022, gegen 07:50 Uhr die B 87 von Kranichfeld in Richtung Barchfeld, als plötzlich ein Wild- schwein über die Fahrbahn lief. Bei der anschließenden Kollision wurde das Fahrzeug beschädigt. Der Schwarzkittel konnte in den angrenzenden Wald entkommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

