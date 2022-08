LPI-J: Diebe unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 33-Jähriger meldete am Sonntagabend sein Moped als gestohlen, als der junge Mann feststellen musste, dass es nicht mehr an Ort und Stelle stand. Gegen 18:00 Uhr stellte der Eigentümer das Zweirad vor einem Haus in der Ernst-Thälmann-Straße in Kahla ab und sicherte seinen rot-schwarzen Aprilia-Roller mit einem Lenkradschloss. Unbeeindruckt dessen entwendeten der oder die unbekannten Täter das Gefährt und flüchteten in unbekannte ...

mehr