Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kriegssymbol auf Briefkästen, die Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu wiederholt begangenen politisch motivierten Sachbeschädigungen in Heiligenstadt. In der Heimenstraße beschmierten Unbekannte am 9. und 13. Juni mehrere Briefkästen mit dem Symbol Z, das im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg steht. Am Freitag meldete ein Anwohner erneut ein aufgebrachtes Schriftzeichen Z. Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Wer hat das Agieren des oder der Täter beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03601/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell