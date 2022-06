Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher überrascht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Donnerstag, zwischen 18 und 18.10 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße einzubrechen. Hierbei wurde er von der Wohnungsinhaberin gestört. Er flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Der Täter soll ca. 25 Jahre alt gewesen sein, ca. 1.80 m und schlank. Er war mit einer blauen dreiviertel Hose und einem schwarzen Hemd bekleidet. Auffällig war sein Dreitagebart. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

