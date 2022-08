Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Opfer beklaut

Weimar (ots)

Unbekannte Täter betraten am 11.08.2022, in der Zeit 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr das durch einen Brand stark in Mitleidenschaft gezogene Haus in der Ettersburger Straße. Hierzu hebelten diese die Balkontüren der Erdgeschosswohnungen auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Insgesamt wurden sechs Wohnungen aufgebrochen und Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt. Der entstandene Sachschaden an den beschädigten Wohnungs- / und Balkontüren beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Desweiteren wurden 3.200 Euro Bargeld, mehrere Laptops, Speichermedien etc. im Wert von 3.000 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit werden Aussagen und Beobachtungen von Anwohnern im Bezug auf Personen-bewegungen im Bereich des Brandobjektes ausgewertet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell