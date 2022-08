Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrug im Versuch

Weimar (ots)

Am 11.08.2022 wurde erneut in zwei Fällen versucht, durch sogenannte "Schockanrufe" von zwei Senioren höhere Geldbeträge zu erbeuten. Es handelte sich in beiden Fällen um vermeintliche Familienangehörige, welche einen schweren Unfall verursacht hätten und nun eine Kaution bräuchten, um wieder aus der Haft entlassen zu werden. Glücklicherweise kam es in keinem der Fälle zur Geldübergabe.

