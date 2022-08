LPI-J: Verkehrsunfall

Apolda (ots) - Am 11.08.2022, gegen 13:30 Uhr wurde der örtlichen Polizei eine Unfallflucht im Parkhaus eines Supermarktes in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda gemeldet. Ein unbekannter Täter war in der zurückliegenden halben Stunde offenbar beim Rangieren gegen den dort geparkten Pkw VW eines 36jährigen gefahren. Dabei entstand am Kotflügel und an der Stoßstange hinten links Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche ...

