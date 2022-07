Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund macht Frau aggressiv

Weimar (ots)

In Blankenhain kam es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau, welche mit ihrem Hund unterwegs war und einer bekennenden Katzenliebhaberin. Neben Verbalattacken gegenüber der Hundebesitzerin deutete die 59-Jährige Schläge mit einem Stock in Richtung des Hundes an. Zu Schaden kamen aber weder Frau noch Hund. Das an den Tag gelegte Verhalten der Frau, auch gegenüber den informierten Polizisten, veranlasste diese, sie zur Abklärung ihres Gesundheitszustandes einem Arzt vorzustellen.

