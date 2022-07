Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Weimar (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen unbekannte Täter die Tür zu einem Imbiss in Umpferstedt auf. Im Inneren der Lokalität wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Aus der Kasse entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. Dessen nicht genug, trugen sie ca. 15 Kisten Bier davon. Abgesehen von dem Beuteschaden, entstand durch das gewaltsame Aufbrechen der Eingangstür Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

