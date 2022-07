Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Kavaliersdelikt

Jena (ots)

Gegen 20 Uhr erging am Donnerstagabend die Information, dass die Brandmeldeanlage einer Schule in der Rudolf-Breitscheid-Straße ausgelöst habe. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnte, zum Glück, kein Brand festgestellt werden. Bei der Überprüfung des Gebäudes, welches zu diesem Zeitpunkt noch geöffnet war und somit theoretisch durch Jedermann betreten werden konnte, war die Ursache schnell gefunden. Unbekannte begaben sich in den Kellerbereich und entleerten hier widerrechtlich zwei Feuerlöscher. Diese lösten sodann die Brandmeldeanlage aus. Eine Anzeige wurde gefertigt.

