Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Seydelstraße

Gera (ots)

Gera: Feuerwehr und Polizei kamen am gestrigen Abend (26.12.2021), kurz nach 19:30 Uhr in der Seydelstraße in Gera zum Einsatz. Ein Anwohner (60) ließ Öl in einem Kochtopf anbrennen, so dass es zu starken Rauchentwicklung kam und die Rauchmelder auslösten. Als weitere Bewohner zur Hilfe eilten, wurden diese von ihm bedroht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der offensichtlich im Ausnahmezustand befindliche Mann drohte weiterhin seine Wohnung anzünden zu wollen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen war die Gefahrenquelle (Topf) bereits durch ihn beseitigt worden. Der 60-Jährige wurde schließlich in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell