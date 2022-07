Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallzeugen gesucht

Jena (ots)

Erst abgedrängt und dann gestürzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es Mittwochmittag, kurz nach 14:00 Uhr, im Jenaer Zentrum. Ein 13-Jähriger hielt an einer roten Ampel im Kreuzungsbereich Löbdergraben und Lutherplatz auf dem Radweg. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr er los. Auf Höhe der Mittelinsel kam ein unbekannter männlicher Radfahrer von hinten angefahren. Diese wollte sodann den 13-Jährigen überholen, fuhr jedoch mit seinem Vorderrad von links in das Hinterrad des Jungen. Aufgrund dessen stürzte der 13-Jährige und verletzte sich dabei. Der unbekannte Radfahrer indes fuhr, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, weiter in Richtung Saalbahnhofstraße. Der Unbekannte war ca. 35 Jahre alt und mit einem schwarzen E-Bike mit roten Satteltaschen unterwegs.

Zeugen, welche den Unfall gesehen haben oder Hinweise zum verursachenden Radfahrer geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell