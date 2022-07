LPI-J: Eigentümer gesucht

Weimar (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen unbekannte Täter einen Tabakwarenautomaten in Utzberg auf. Nachdem der oder die Täter den Automaten mittels unterschiedlichen Hebel- und Schneidwerkzeugen öffnen konnten, entwendeten er oder sie Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe und Anzahl. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bisher nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

