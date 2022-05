LPI-J: Alkohol am Steuer

Weimar (ots) - Recht hoher Sachschaden war bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Weimar zu verzeichnen. Ein Anwohner beabsichtigte, seinen Pkw in seiner Einfahrt zu parken. Beim rückwärts rangieren von der Straße in die Einfahrt rutschte der 81-Jährige von der Bremse, der Pkw rollte das Gefälle der Einfahrt hinunter in Richtung Garage und fortfolgend gegen das geschlossene Garagentor. Zu Personenschaden kam es zum Glück ...

