Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch beobachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Crossen an der Elster wurde am Mittwochnachmittag ein Einbruch festgestellt. Eine unbekannte Person verschaffte sich widerrechtlich Zugang zu einer Lagerhalle, welches durch eine Kamera aufgezeichnet und an den Eigentümer übermittelt wurde. Ein Nachbar, welcher ebenfalls den Einbruch bemerkte informierte schließlich die Polizei. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatte sich der Unbekannte jedoch bereits vom Tatort entfernt. Ob etwas entwendet wurde konnte abschließend noch nicht geklärt werden.

