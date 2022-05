LPI-J: Dringend Zeugen gesucht

Apolda (ots) - Am 11.05.2022, gegen 13:25 Uhr vertauschte eine 81jährige Opel-Fahrerin am Heidenberg in Apolda das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr an der Kreuzung dem vor ihr befindlichen VW auf. Die 81jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde zu Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Fahrer des VW blieb ...

