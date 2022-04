LPI-J: Aggressiv auf dem Fahrrad

Weimar (ots) - Im Zug von Erfurt nach Weimar fiel gestern Mittag ein Mädchen auf, welches ohne gültiges Ticket unterwegs war. Als sich die Polizei dem Mädchen annahm, stellte sich heraus, dass diese in Nordhausen als vermisst galt. Bis sie abgeholt wurde, musste die 13-jährige Ausreißerin in der Polizeidienststelle verharren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

