LPI-J: Tüftelei wird teuer

Jena (ots) - Am Dienstag, den 27.04.2022 gegen 21:45 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in Jena-Burgau. Hierbei wurde die Zugangstür beschädigt. Nachdem sich die unbekannten Täter Tabakwaren im Wert von circa 7000,00 Euro aneigneten, verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

