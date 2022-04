LPI-J: Einbruch in einen Bauwagen

Weimar (ots) - An der Kreuzung Buttelstedter Straße / Am Backhaus / Anger in Schwerstedt kam es am Dienstagabend zu einem Konflikt zwischen einem Moped und einem Auto. Als der Pkw auf die Hauptstraße auffahren wollte, geriet er zu weit auf die Fahrbahn der Mopedfahrerin, die nach links in die Straße Am Backhaus abbiegen wollte. Beim Ausweichen verlor die 15-Jährige die Kontrolle über ihr Moped und stürzte. Eine Berührung zwischen den Fahrzeugen gab es nicht, somit ist ...

