Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Schreck fürs Leben

Jena (ots)

Am Dienstag, den 26.04.2022 gegen 17:30 Uhr stieg eine 24 Jahre junge Frau in ihren geparkten PKW am Eichplatz in Jena. Noch bevor sie das Fahrzeug startete wurde durch eine unbekannte männliche Person die Beifahrertür geöffnete und die Frau angeschrien. Nachdem der unbekannte Mann die Tür wieder schloss, öffnete er erneut die Beifahrertür und griff der Frau am rechten Oberarm. Die Frau konnte sich aus dem Griff lösen, vermutlich aus Frust schlug die unbekannte männliche Person im Anschluss auf das Fahrzeugdach. Als Passanten im Nahbereich dies wahrnahmen begaben sie sich zu der männlichen Person und wirkten verbal auf diesen ein, sodass dieser sich fußläufig entfernte, bevor die Polizei vor Ort kam. Die Frau erlitt keine sichtbaren Verletzungen, jedoch stand sie unter Schock. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die unbekannte männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden: Größe ca. 1,8m, am Hals und Nacken ein Tattoo, vorstehende Zähne, glasige Augen, großer Mund mit angeschwollenen Lippen, schwarze Jacke. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen.

