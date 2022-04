LPI-J: Kennzeichen gestohlen

Apolda (ots) - Am 21.04.2022, gegen 16:45 Uhr kam es auf dem Aldi Parkplatz in der Buttstädter Straße in Apolda zu einem Unfall. Als eine 25jährige Ford-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke ausparkte, wurde diese von einem 55jährigen Renault-Fahrer, welcher ebenfalls rückwärts ausparkte, übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstand an dem Renault ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro und an dem Ford ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Verletzt ...

