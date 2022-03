Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Baustelle

Weimar (ots)

In einen derzeit in Sanierung befindlichen Wohnblock in Weimar West brachen Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein. Zielgerichtet begaben sich der oder die Täter in den Keller des Blockes und rissen die verschlossene Tür zu einem Lagerraum von Baumaterialien auf. Aus diesem Raum entwendeten der oder die Täter schließlich das Beutegut. Insgesamt wurden ca. 20 Werkzeuge / Werkzeugmaschinen im Wert von 5.000 Euro entwendet. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell