Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots)

In einem Tempo-30-Bereich in Buttelstedt führten Beamte der PI Weimar am gestrigen Mittwoch eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In der 1 ½-stündigen Kontrolle stellten die Polizisten 13 Geschwindigkeitsverstöße fest. Mit gemessenen 55 km/h bei erlaubten 30 geriet ein 54-jähriger Ford-Fahrer in die Kontrolle. Überdies erwartet einen Fahrzeugführer ein Bußgeld, weil er unterwegs telefoniert hat.

