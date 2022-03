LPI-J: Tresor gefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie ein 51-Jähriger am Dienstagmittag feststellen musste, haben Unbekannte im Zeitraum von Montagabend auf Dienstag die Kennzeichentafel seines Fahrzeuges entwendet. Der Renault wurde ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Kornmannstraße in Eisenberg abgestellt. Als der Fahrzeugeigentümer um die Mittagszeit zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er das Fehlen des vorderen Kennzeichens feststellen. Eine Anzeige wurde aufgenommen, Hinweise ...

