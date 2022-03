Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewahrsam

Weimar (ots)

Die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in Weimar West wurde am Mittwochnachmittag von einem 44-jährigen Mann beschädigt. Der Mann zerschlug eine Scheibe der Tür und verursachte damit einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Bei Eintreffen der informierten Polizisten lag der Mann, seinen Rausch ausschlafend, auf der Treppe vor der Tür. Im Zuge der Klärung vor Ort wurde bei dem Weimarer ein Baseballschläger festgestellt. Vermutlich schlug er damit die Scheibe kaputt. Zudem klärte sich damit ein weiterer Sachverhalt. Bereits am Vormittag fühlte sich in Weimar Nord eine Frau von einem Mann mit Baseballschläger bedroht, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausfindig gemacht werden konnte. Dessen aber immer noch nicht genug: Nur kurze Zeit später erhielten die Beamten die Information, dass eine männliche Person in der Weststadt randalieren würde. Erneut stießen sie auf den 44-Jährigen. Dieses Mal wurde er in Gewahrsam genommen, um sich selbst und andere vor seinen Exzessen zu schützen.

