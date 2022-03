Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Niederroßla (ots)

Ein 40jähriger und ein 37jähriger befuhren am 22.03.2022, gegen 08:00 Uhr in dieser Reihenfolge die Ortsverbindungsstraße von Niederroßla in Richtung Wersdorf. Der Vorausfahrende setzte links den Blinker, um hier auf einen Feldweg abzubiegen, was der 37jährige Opel-Fahrer aufgrund der Sonnenreflexion übersah und in der Folge auf den Anhänger des Geschädigten auffuhr. Sein Fahrzeug war daraufhin nicht mehr fahrbereit und wies einen Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro auf. Der Schaden im Hänger ist hingegen als eher gering anzusehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

