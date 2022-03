Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teures Missgeschick

Apolda (ots)

Eine 37jährige im Pkw Mercedes wollte am 21.03.2022, gegen 15:15 Uhr in Apolda, in der Ackerwand vor dem dort bereits geparkten Pkw eines 53jährigen einparken. Da ihr ein Fahrzeug entgegen kam, wollte sie schnell in die Parklücke fahren und unterschätzte dabei den Abstand zum später geschädigten Pkw, so dass sie vorn links an diesem entlang schrammte. Bedauerlicherweise entstand durch dieses Missgeschick nicht geringer Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

